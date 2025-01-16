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17:44, 16 января 2025Силовые структуры

Участвовавший в подготовке теракта против российского генерала отсидел 15 суток за мат

Фигурант дела о теракте против генерала Кириллова Падиев отсидел 15 суток за мат
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд взял под стражу фигуранта дела о теракте против российского генерала

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Рамазан Падиев, арестованный по уголовному делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, ранее привлекался к административной ответственности за нецензурную брань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся документы.

Из материалов следует, что в начале текущего года Падиев отсидел 15 суток административного ареста за ругань с матом возле миграционного центра.

Ранее 16 января сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал его до 17 февраля по обвинению в причастности к теракту против генерала Кириллова.

По версии следствия, Батухан Точиев и Падиев по указанию неустановленного куратора через интернет арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в подмосковном хостеле.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

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