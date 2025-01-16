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15:33, 16 января 2025Силовые структуры

Суд закроет заседание по аресту фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Суд закроет заседание по аресту фигуранта дела об убийстве Кириллова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заседание Басманного суда по аресту фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова пройдет в закрытом режиме/ Об этом в четверг, 16 января, сообщает ТАСС.

16 января следствие установило причастность еще двух человек к совершению теракта в Москве, жертвами которого стал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

По данным следствия, Батухан Точиев и Рамазан Падиев арендовали для Курбанова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта.

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