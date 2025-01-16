Суд закроет заседание по аресту фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Суд закроет заседание по аресту фигуранта дела об убийстве Кириллова

Заседание Басманного суда по аресту фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова пройдет в закрытом режиме/ Об этом в четверг, 16 января, сообщает ТАСС.

16 января следствие установило причастность еще двух человек к совершению теракта в Москве, жертвами которого стал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

По данным следствия, Батухан Точиев и Рамазан Падиев арендовали для Курбанова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта.