Подозреваемого в расправе над найденной в машине актера Куценко женщиной задержали

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, найденной в авто Куценко

Начало событий в новости Стало известно о возможном обнаружении тела женщины в машине актера Куценко

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в расправе над женщиной, тело которой было обнаружено в машине на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло в ночь с 18 на 19 января. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и нанес ей не менее двух ударов ножом. Женщина не выжила, после чего нападавший переместил ее тело в припаркованный рядом автомобиль.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как уточняет Telegram-канал Shot, потерпевшую со множеством ножевых ранений и без признаков жизни нашли случайные прохожие в открытом «Запорожце». Ее личность устанавливается. Рядом с телом находилось использованное средство контрацепции.

Задержанным оказался 30-летний безработный из Казани. Известно, что ранее он уже был судим за расправу, изнасилование, разбой, кражу и другие преступления.

Автомобиль, в котором была обнаружена женщина, принадлежит актеру Гоше Куценко.