Причастный к расправе над женщиной из машины российского актера раскрыл свой мотив

Задержанный признался в убийстве женщины, найденной в машине актера Куценко

Подозреваемого в расправе над найденной в машине актера Куценко женщиной задержали

Начало событий в новости Подозреваемого в расправе над найденной в машине актера Куценко женщиной задержали

Мужчина, задержанный московскими полицейскими по подозрению в расправе над женщиной, найденной в автомобиле российского актера Гоши Куценко, раскрыл мотив преступления. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 30-летний подозреваемый дал признательные показания, из которых следует, что в пьяном состоянии он поругался с жертвой. Мужчина дважды ударил ее ножом, а затем спрятал тело в припаркованной машине марки «Запорожец».

Подозреваемый — безработный из Казани — был задержан полицейскими по горячим следам. Женщину без признаков жизни нашли случайные прохожие в открытом «Запорожце», припаркованном на Кутузовском проспекте в Москве. Ее личность устанавливается. Рядом с телом находилось использованное средство контрацепции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Известно, что ранее он уже был судим за расправу, изнасилование, разбой, кражу и другие преступления.

Автомобиль, в котором была обнаружена женщина, принадлежит актеру Гоше Куценко, уточняет Telegram-канал Shot.

