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13:44, 20 января 2025Силовые структуры

Спрятавший тело женщины в машине российского актера попал на видео

СК показал видео с мужчиной, спрятавшим тело женщины в машине актера Куценко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Причастный к расправе над женщиной из машины российского актера раскрыл свой мотив

Подозреваемый в расправе над женщиной, найденной без признаков жизни в машине российского актера Гоши Куценко, рассказал на допросе у следователя подробности преступления. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах виден мужчина, который говорит, что в ходе распития спиртных напитков у него произошел с женщиной конфликт. Он стал наносить ей удары, а затем спрятал тело в автомобиле.

Преступление было совершено в ночь на 19 января на западе Москвы. Тело жертвы нашли в машине марки «Запорожец».

В ближайшее время 30-летнему безработному из Казани будет предъявлено обвинение. Также ему изберут меру пресечения.

Вот это да!
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