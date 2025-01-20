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14:08, 20 января 2025Силовые структуры

Следователи решили допросить российского актера из-за женского тела в его машине

Следователи допросят актера Куценко из-за найденного в его машине тела женщины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Спрятавший тело женщины в машине российского актера попал на видео

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Следователи решили допросить актера Гошу Куценко, в связи с обнаружением тела женщины в его автомобиле марки «Запорожец». Об этом сообщает Baza.

Сотрудники Следственного комитета (СК) России уже связались с артистом и выяснили, что он не в Москве — сейчас он находится в Ставропольском крае. Куценко даст показания в рамках уголовного дела в качестве свидетеля.

О голубом «Запорожце», зарегистрированном на актера, Куценко рассказывал в 2019 году, сообщает RT. Тогда он рассказывал, что не хотел, чтобы автомобиль был агрессивного красного цвета. Машина оборудована кондиционером и автоматической коробкой передач. Двери автомобиля были открыты, чем воспользовался безработный из Казани. Он неделю жил в салоне «Запорожца», а в ночь на 19 января употреблял в нем вместе с жертвой спиртное, в ходе конфликта мужчина нанес гостье два удара ножом.

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Тело женщины в машине обнаружили случайные прохожие и вызвали полицию. Прибывшие силовики рядом с жертвой нашли и подозреваемого.

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