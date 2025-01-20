Следователи решили допросить российского актера из-за женского тела в его машине

Следователи допросят актера Куценко из-за найденного в его машине тела женщины

Следователи решили допросить актера Гошу Куценко, в связи с обнаружением тела женщины в его автомобиле марки «Запорожец». Об этом сообщает Baza.

Сотрудники Следственного комитета (СК) России уже связались с артистом и выяснили, что он не в Москве — сейчас он находится в Ставропольском крае. Куценко даст показания в рамках уголовного дела в качестве свидетеля.

О голубом «Запорожце», зарегистрированном на актера, Куценко рассказывал в 2019 году, сообщает RT. Тогда он рассказывал, что не хотел, чтобы автомобиль был агрессивного красного цвета. Машина оборудована кондиционером и автоматической коробкой передач. Двери автомобиля были открыты, чем воспользовался безработный из Казани. Он неделю жил в салоне «Запорожца», а в ночь на 19 января употреблял в нем вместе с жертвой спиртное, в ходе конфликта мужчина нанес гостье два удара ножом.

Тело женщины в машине обнаружили случайные прохожие и вызвали полицию. Прибывшие силовики рядом с жертвой нашли и подозреваемого.