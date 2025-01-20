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19:00, 20 января 2025Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над найденной в запорожце Куценко женщиной попросился на СВО

Подозреваемый в убийстве женщины в машине Куценко попросился на СВО
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Подозреваемый в расправе над женщиной, найденной в принадлежавшем актеру Гоше Куценко автомобиле «Запорожец», попросился в зону спецоперации (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, во время судебного заседания мужчина прятал от журналистов лицо за листком бумаги, на котором была написана просьба отправить его на СВО.

В ночь с 18 на 19 января пьяный злоумышленник поссорился со знакомой и нанес ей не менее двух ударов ножом. Женщина не выжила, после чего нападавший затащил ее тело в открытый автомобиль.

Сообщалось, что подозреваемый — 30-летний безработный из Татарстана. Он жил в запорожце как минимум неделю, потому что больше ночевать ему было негде.

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