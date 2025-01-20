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14:25, 20 января 2025Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над найденной в «Запорожце» Куценко женщиной жил в его машине

Подозреваемого в убийстве женщины, найденной в авто Куценко, задержали у машины
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Подозреваемого в расправе над женщиной, найденной в принадлежавшем актеру Гоше Куценко автомобиле «Запорожец», задержали прямо на месте преступления. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина не пытался скрыться. Как минимум три часа задержанный оставался на месте преступления. Mash сообщает, что 30-летний безработный из Татарстана жил в «Запорожце» как минимум неделю, потому что больше ночевать ему было негде.

Машина была припаркована во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве. Автомобиль актер купил в июне 2019 года, а потом оставил. Двери «Запорожца» были открыты, поэтому забраться в него не составляло проблем.

По версии следствия, все произошло в ночь с 18 на 19 января. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и нанес ей не менее двух ударов ножом. Женщина не выжила, после чего нападавший затащил ее тело в автомобиль.

Выяснилось, что подозреваемый многократно судим.

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