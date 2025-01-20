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13:53, 20 января 2025Культура

Популярная певица приостановила концерты в России

Продюсер Белогай: Рита Дакота не будет выступать в России в ближайшее время
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Муж певицы и композитора Риты Дакоты продюсер Федор Белогай сообщил, что артистка не планирует выступать в России в ближайшее время. Соответствующий пост появился в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Белогай отметил, что на данный момент у популярной певицы и ее команды «фокус на мир». «Мы дописываем альбом на английском, снимаем клипы на международные треки. Моя цель на 2025 сделать несколько выступлений в Азии с новой программой», — написал он.

Ранее рэпер Элджей не смог продать билеты на выступление в Таиланде. Отмечалось, что на той же площадке перед концертом артиста должна была выступить Рита Дакота. Она пожаловалась на проблемы с продажей билетов, обвиняя в этом сайт, где они были доступны для приобретения.

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