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09:50, 20 января 2025Ценности

Популярный модельер вышла в свет в халате за 416 тысяч рублей

Модельер Дженна Лайонс вышла в свет в халате Balenciaga за 416 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Page Six

Популярный американский модельер и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Дженна Лайонс вышла в свет в роскошном халате. Об этом пишет Bravo.

56-летняя знаменитость встретилась с участницами программы в черном длинном халате бренда Balenciaga, стоимость которого составляет 4070 долларов (416 тысяч рублей). Свой образ она дополнила тюрбаном и солнцезащитными очками в тон вещам. В качестве обуви звезда выбрала остроносые туфли с блестящими застежками.

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В то же время ее коллеги предстали перед публикой в вечерних платьях. «Я просто хотела сделать что-то неожиданное и игривое. Я не могу соревноваться в категории сексуальных платьев!» — объяснила выбор своего наряда Лайонс.

Ранее в январе бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили в куртке Loro Piana за два миллиона рублей. Политик появился на съемках собственного проморолика в упомянутом изделии, стоимость которого составляет 18 400 евро (почти два миллиона рублей).

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