Пушилин рассказал об ударе ВСУ по группе работников «Донбассгаза»

Пушилин: При атаке ударного дрона ВСУ пострадали восемь работников «Донбассгаза»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по трассе Светлодарск — Новолуганск. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram.

«В результате атаки ударного беспилотника ВСУ ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК "Донбассгаз" (...), которые следовали на объект ремонта», — написал глава региона.

Пушилин рассказал, что в числе работников, которые пострадали от удара украинского дрона, были три женщины и пять мужчин. Им всем оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали село Бехтеры Херсонской области, используя реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате пострадали 25 человек.