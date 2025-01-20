Путин назвал предвыборный период нелегким для Трампа

Путин: Предвыборный период был во всех отношениях нелегким для Трампа

Предвыборный период был во всех отношениях нелегким для избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

«На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», — отметил глава государства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации телефонный звонок с президентом России. По данным CNN, в ходе беседы Трамп планирует обсудить, в частности, возможную личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.