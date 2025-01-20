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17:09, 20 января 2025Мир

Путин назвал предвыборный период нелегким для Трампа

Путин: Предвыборный период был во всех отношениях нелегким для Трампа
Семен Александров (редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Предвыборный период был во всех отношениях нелегким для избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

«На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», — отметил глава государства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации телефонный звонок с президентом России. По данным CNN, в ходе беседы Трамп планирует обсудить, в частности, возможную личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

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