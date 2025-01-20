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13:49, 20 января 2025Россия

Раскрыты свежие данные о пропавших после вторжения ВСУ жителях Курской области

РКК: С августа с родственниками воссоединились 1419 жителей Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, начавшегося в августе 2024 года, с родственниками воссоединились более 1,4 тысячи разыскиваемых жителей региона. Свежие данные о пропавших раскрыл Российский Красный Крест в Telegram.

Согласно инфографике, опубликованной организацией, общее число принятых ей обращений о розыске жителей региона достигло 7061. Однако подчеркивается, что одного человека могут искать и родственники, и знакомые, оставившие разные заявки.

Всего стала известна судьба 1419 человек, из которых 321 военнослужащий и 1098 мирных жителей. В РКК подчеркнули, что их воссоединение с родными произошло благодаря совместной работе организации с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, правительством Курской области и Международным Красным Крестом, который имеет доступ к людям, находящимся на территории Украины.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с августа по 10 января в полицию поступило 1174 сообщения о розыске жителей региона. Он подчеркнул, что 240 человек уже найдены.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 20 января, с начала вторжения Киев потерял более 53 330 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.

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