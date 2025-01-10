Раскрыто число пропавших без вести россиян в Курской области

Хинштейн: в Курской области с августа 2024 года пропали почти 1,2 тысячи жителей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с августа 2024 года почти 1,2 тысячи заявлений подали в полицию на розыск жителей региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Так Хинштейн отреагировал на заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая объяснила, что опубликованный ею аналогичный список по жителям региона не является исчерпывающим, поскольку в него внесены лишь фамилии тех, чьи родственники обратились к ней лично.

«Для понимания: в список омбудсмена включено 517 фамилий. В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше людей: 1174. Из них 240 уже разыскано», — написал врио региона.

Ранее Москалькова выразила обеспокоенность судьбой жителей Курской области, с которыми родственники и близкие долгое время не могут выйти на связь. Омбудсмен призвала тех, кому известно о судьбе пропавших, сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 707-56-67 или через электронную форму на сайте аппарата уполномоченного.