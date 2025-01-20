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09:18, 20 января 2025Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили противотанковый ракетный комплекс ВСУ в Курской области

Росгвардия уничтожила украинский ПТРК в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Росгвардии

В Курской области Росгвардия уничтожила противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, росгвардейцы наблюдали за позициями украинских военных. Они обнаружили в одном из районов Курской области замаскированный и приведенный к бою ПТРК. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожил орудие и укрытие ВСУ.

Ранее стало известно, что операторы беспилотников Росгвардии обнаружили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства в Курской области и уничтожили ее.

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