Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:13, 20 января 2025Ценности

Россиянам придется на 505 лет отказаться от такси ради Lamborghini

CDEK.Shopping: Россиянам необходимо 505 лет экономить на такси ради Lamborghini
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lamborghini

Москвичам придется на сотни лет отказаться от поездок на такси ради Lamborghini Urus. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

Аналитики платформы подсчитали, сколько лет россиянам необходимо экономить на такси, чтобы накопить на авто стоимостью 61,7 миллиона рублей. Средний чек за одну поездку на такси в Москве составляет около 850 рублей. По статистике, обычно жители столицы совершают по три поездки за неделю, которые обходятся им в 2550 рублей, а в год –– 122400 рублей.

Если москвич полностью откажется от поездок на такси и начнет откладывать упомянутую сумму, то накопить на Lamborghini Urus ему удастся за 505 лет. Расчет учитывает текущую стоимость автомобиля в 61 760 000 рублей и предполагает неизменность ежемесячных расходов.

В марте 2024 года муж певицы Инстасамки похвастался новым Lamborghini Urus. Блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) снял видео в салоне, где сделал покупку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «запорожце» Гоши Куценко в центре Москвы нашли изрезанное тело женщины. Что известно о преступлении?

      Москвичам пообещали новую оттепель

      В России ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами школы после перемены

      Адвокат бывшего мужа Алсу заявил о новом иске

      Москвичам пообещали возвращение зимы

      Короткий дневной сон оказался полезен для работы мозга

      Литовский военный пожаловался на права женщин в армии

      Стали известны детали строительства уникального жилья для 100 тысяч москвичей

      В России зафиксировано снижение темпов роста цен на поездки в такси

      Подозреваемый в расправе над найденной в «Запорожце» Куценко женщиной жил в его машине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше