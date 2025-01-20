Россиянам придется на 505 лет отказаться от такси ради Lamborghini

CDEK.Shopping: Россиянам необходимо 505 лет экономить на такси ради Lamborghini

Москвичам придется на сотни лет отказаться от поездок на такси ради Lamborghini Urus. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

Аналитики платформы подсчитали, сколько лет россиянам необходимо экономить на такси, чтобы накопить на авто стоимостью 61,7 миллиона рублей. Средний чек за одну поездку на такси в Москве составляет около 850 рублей. По статистике, обычно жители столицы совершают по три поездки за неделю, которые обходятся им в 2550 рублей, а в год –– 122400 рублей.

Если москвич полностью откажется от поездок на такси и начнет откладывать упомянутую сумму, то накопить на Lamborghini Urus ему удастся за 505 лет. Расчет учитывает текущую стоимость автомобиля в 61 760 000 рублей и предполагает неизменность ежемесячных расходов.

В марте 2024 года муж певицы Инстасамки похвастался новым Lamborghini Urus. Блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) снял видео в салоне, где сделал покупку.