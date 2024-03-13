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14:20, 13 марта 2024Ценности

Муж Инстасамки похвастался новым Lamborghini за 45 миллионов рублей

Муж рэперши Инстасамки Moneyken купил Lamborghini Urus за 45 миллионов рублей

Кадр: @realmoneyken

Муж рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, похвастался новым автомобилем Lamborghini Urus за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) снял видео в салоне, где сделал покупку. На размещенных кадрах он продемонстрировал указанную машину серого цвета. Известно, что подобное транспортное средство можно приобрести по стартовой цене 45 миллионов рублей.

Также Moneyken снялся, сидя на капоте данного автомобиля. Он позировал в черной толстовке с принтом, широких брюках и кедах. Также избранник рэперши надел шерстяную шапку и очки с коричневыми стеклами.

В июле 2023 года Инстасамка показала фото подаренного мужем автомобиля Mercedes-Benz за 30 миллионов рублей.

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      Карина Черных
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