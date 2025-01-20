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14:17, 20 января 2025Силовые структуры

Россияне с ножом напали на таксиста из-за замечания

В Петербурге мужчины напали на таксиста за просьбу не справлять нужду во дворе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

В Петербурге четверо мужчин напали на водителя такси за просьбу не справлять нужду в общественном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По данным издания, подозреваемые решили справить нужду во дворе дома на Фронтовой улице в Стрельне. Водитель грузового такси сделал мужчинам замечание. Тогда они стали оскорблять его и попытались вытащить из машины. Один из нападавших взял в обе руки ножи и пригрозил таксисту расправой.

Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который ограбил водителя такси при помощи зажигалки в виде пистолета.

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