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10:51, 20 января 2025Силовые структуры

Россиянин расстроился из-за непрошедшей оплаты и четыре раза выстрелил в такси

В Иркутске пассажир такси не смог оплатить проезд и четыре раза выстрелил в авто
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего местного жителя, который не смог оплатить проезд на такси и четыре раза выстрелил в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, накануне случившегося трое мужчин распивали спиртные напитки, а затем вызвали одному из них такси, чтобы отправить домой. Когда у пассажира не прошла оплата, водитель привез его обратно, пассажир расстроился и открыл огонь из ружья в сторону его Toyota Vitz, а затем бросил оружие в подъезде и сбежал.

Вскоре стрелявшего задержали. Во время разговора с полицейскими он сообщил, что нашел охотничий «Бекас» прошлой осенью и документов на него не имеет. Сейчас в отношении него составлены административные протоколы. Расследование продолжается.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который ограбил водителя такси при помощи зажигалки в форме пистолета.

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