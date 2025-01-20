Россиянка входила в доверие к детям-сиротам и похищала у них миллионы рублей

Жительнице Омска грозит до 10 лет колонии за хищение 13 млн рублей у детей-сирот

В суд поступило уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Омска, которая входила в доверие к инвалидам из числа детей-сирот и похищала у них миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

Женщине грозит до десяти лет колонии по частям 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Уголовное дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд Омска.

По версии следствия, обвиняемая знакомилась с потерпевшими и под предлогом оказания помощи входила к ним в доверие. После выпуска из интернатов женщина обеспечивала детям-сиротам временное проживание в своей съемной квартире, а затем, получив доступ к их банковским счетам, похищала деньги.

Всего за период с января 2017 года по декабрь 2023-го она смогла присвоить почти 13 миллионов рублей, принадлежавших шести воспитанникам. В одном из случаев злоумышленница даже убедила девушку-инвалида продать единственное жилье, а вырученные деньги забрала себе.

Ранее в Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района, который похитил более 12 миллионов рублей, выделенных на сирот.