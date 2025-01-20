Россиянку пытались ограничить в родительских правах во время службы отца на СВО

В Чите жену участника СВО пытались ограничить в родительских правах

В Чите жену участника специальной военной операции (СВО) пытались ограничить в родительских правах во время службы отца на фронте, сообщили в Читинском районном суде.

Ограничить россиянку в правах пытались по иску городского комитета образования. В нем указывалось, что женщина злоупотребляет спиртным и имеет социально-опасное заболевание, в связи с чем ей требуется длительная госпитализация.

Однако суд не согласился с чиновниками, придя к выводу, что ситуация сложилась из-за тяжелых жизненных обстоятельств: муж ушел на СВО, в этот период россиянка серьезно заболела и не могла работать. При этом, как установил суд, для воспитания и содержания детей все условия есть, деньги отправляет муж. Кроме того, сам ребенок изъявил желание остаться с матерью.

В итоге суд установил, что оснований для ограничений родительских прав не имеется, и в иске отказал.

Ранее в Удмуртии раненый участник СВО вернулся домой и узнал об отправленных в детдом детях. Их мать отправили в колонию за приобретение наркотиков.