Раненый участник СВО вернулся домой и узнал об отправленных в детдом детях

В Удмуртии суд вернул участнику СВО двоих детей из детдома

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине получил ранение на фронте, вернулся домой в Удмуртию и узнал об отправленных в детдом детях. Вернуть их удалось по решению суда, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Как следует из материалов дела, 52-летний россиянин длительное время жил с 41-летней женщиной, которая была замужем за другим человеком. У пары появились двое детей, но в документах в качестве отца россиянка указала официального супруга.

Спустя время сожитель россиянки отправился на СВО. В это время саму ее отправили в колонию за приобретение наркотиков, а детей — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Узнав об этом военный обратился в суд.

Россиянин просил оспорить отцовство в отношении официального мужа его сожительницы и признать отцом детей непосредственно его. При этом мать была против — на суде женщина утверждала, что военный якобы не является биологическим отцом одного из детей. Однако экспертиза подтвердила обратное, и суд принял решение вернуть обоих детей отцу.

Ранее жительница Забайкалья сделала ДНК-тест для установления отцовства участвовавшего в СВО партнера ради выплат и узнала правду — мужчина не был биологическим отцом ее сына.