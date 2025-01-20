МО: Российские бойцы уничтожили 50 украинских солдат в Русском Поречном

Российские бойцы уничтожили 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Русское Поречное Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России (МО РФ).

По данным командира одного из батальонов 352-го мотострелкового полка с позывным Странник, российские военнослужащие вступили в стрелковый бой в населенном пункте.

«Пленных в этот раз нам не получилось взять. Но вот этот бой они запомнят надолго, мы уничтожили более 50 только "стрелкачем"», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Курской области боец Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Младшой целую ночь в одиночку прикрывал отход сослуживцев, в том числе раненых, в районе села Русское Поречное.