ТАСС: Боец ВС РФ Младшой в одиночку прикрывал раненых под Курском сослуживцев

В Курской области боец Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) с позывным Младшой целую ночь в одиночку прикрывал отход сослуживцев, в том числе раненых, в районе села Русское Поречное. Об этом рассказал командир одного из батальонов 352-го мотострелкового полка Странник, пишет ТАСС.

По его словам, группа Младшого зашла в село первой, ликвидировав больше всех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда ей потребовался отход из-за закончившихся боеприпасов, солдат прикрывал сослуживцев из автомата, однако в какой-то момент у него закончились боеприпасы. Тогда россиянин взял трофейный пулемет М-240, являющийся американской модификацией бельгийского FN MAG, и открыл огонь по украинским военным.

«Когда противник бросил все силы и у моих парней закончились боеприпасы, мы дали им команду на выход из боя. И чтобы создать коридор, Младшой этим самым пулеметом удерживал позиции, практически всю ночь удерживал, пока не вышли все, в том числе раненые», — рассказал Странник.

Как подчеркивает агентство, Младшой представлен к высокой государственной награде.

Минобороны России сообщило об освобождении села Русское Поречное 17 января. Позже стало известно, что в подвалах населенного пункта нашли замученных бойцами ВСУ мирных жителей без признаков жизни.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 20 января с начала вторжения Киев потерял более 53 330 военнослужащих и свыше 4 тысяч единиц техники, в том числе западной.