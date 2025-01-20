Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:43, 20 января 2025Силовые структуры

Российские суды начали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста

ФСИН: В РФ стали чаще избирать запрет определенных действий, чем домашний арест
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суды в России стали чаще избирать более мягкую меру пресечения, чем домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

По данным ведомства, домашний арест потеснил запрет определенных действий.

Так, за девять месяцев 2024 года применение такой меры пресечения увеличилось на 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом число домашних арестов за тот же период, напротив, уменьшилось на 4,5 процента.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2024 года в Москве было совершено 118,8 тысячи преступлений — это на 3,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались ударить по промышленным предприятиям Татарстана. Что известно о последствиях атаки?

      Минобороны России заявило о новой попытке атаки ВСУ на Татарстан

      ВСУ при отступлении взорвали шахту в одном из городов ДНР

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

      Российские суды начали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста

      На Украине признали продвижение ВС России на нескольких направлениях

      Superjet с пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

      Десятки сотрудников Госдепа уволились по требованию Трампа

      Глава МИД Германии призвала Путина остановить конфликт на Украине

      Санду подала в суд на гражданку Молдавии из-за деда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше