Российские суды начали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста

ФСИН: В РФ стали чаще избирать запрет определенных действий, чем домашний арест

Суды в России стали чаще избирать более мягкую меру пресечения, чем домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

По данным ведомства, домашний арест потеснил запрет определенных действий.

Так, за девять месяцев 2024 года применение такой меры пресечения увеличилось на 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом число домашних арестов за тот же период, напротив, уменьшилось на 4,5 процента.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2024 года в Москве было совершено 118,8 тысячи преступлений — это на 3,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.