Российский чиновник устроил секретный корпоратив почти за миллион рублей и поплатился

Чиновника мэрии Рязани Кириченко отстранили из-за секретного корпоратива

В Рязани руководитель управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгений Кириченко устроил секретный корпоратив стоимостью почти в один миллион рублей и поплатился — чиновника отстранили от работы. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, вечеринка, которая обошлась организаторам в 800 тысяч рублей, состоялась 26 декабря, несмотря на запрет мэра города Виталия Артемова на корпоративы. Всех присутствующих Кириченко предупредил о запрете на съемку фото и видео, однако кадры все равно оказались в сети.

Как выяснил канал, после начавшегося скандала Кириченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Было ли оно подписано, не уточняется.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился поездкой курской чиновницы Ирины Мусьял в Индию. Глава региона пояснил, что формально согласовывать поездки за границу не нужно, «но в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может».