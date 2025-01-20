Российский лыжник объяснил свою дисквалификацию после победы в марафоне в Швейцарии

Лыжник Худиев: Я не рассчитывал победить в марафоне, поэтому использовал фтор

Российский лыжник Омар Худиев объяснил свою дисквалификацию после победы в марафоне классическим стилем среди любителей Engadin La Diagonela в Швейцарии. Его слова приводит Sports.ru.

«Соглашусь, что это "русское авось". Я не рассчитывал победить, и поэтому я бежал на фторовых лыжах», — заявил спортсмен. По его мнению, организаторы проверили лыжи только у него не специально.

Ранее Худиев рассказал, что его лишили победы в марафоне. Спортсмен заявил, что выиграл гонку на 43 километра, после чего его лыжи забрали на экспертизу. На них обнаружили следы фтора, запрещенного в Европе, после чего россиянина отправили на последнее место.

Ранее лыжные смазки с содержанием фтора широко использовались во многих странах мира. С сезона-2023/2024 они запрещены Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международной федерацией лыжных гонок (FIS).