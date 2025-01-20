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18:09, 20 января 2025Мир

Стало известно об одном из первых действий Трампа после инаугурации

NYP: Трамп после инаугурации издаст указ о переименовании Мексиканского залива
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в первые часы после официальной церемонии инаугурации планирует издать указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Трамп отдаст приказ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали на Аляске в первые часы своего пребывания на посту президента США. Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а гора Денали снова станет Мак-Кинли — так она называлась ранее, пока бывший американский лидер Барак Обама не сменил название в 2015 году», — передает издание.

Как отмечается в предварительном варианте указа, переименование двух природных объектов призвано «почтить величие Америки».

7 января Трамп заявил о своих планах переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Он также назвал такое предложение «уместным».

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