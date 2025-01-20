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15:18, 20 января 2025Ценности

Стилист Рогов назвал популярные у женщин шорты модными для мужчин

Стилист Александр Рогов: Мужские шорты-бермуды будут модными в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал популярные у женщин шорты модными для мужчин в 2025 году. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

В этом году актуальными будут бермуды (удлиненные шорты брючного кроя — прим. «Ленты.ру»), которые в прошлом году также числились среди популярных женских предметов гардероба. Эксперт проиллюстрировал данное заявление снимками девушек в подобных изделиях. Например, образы с ними составили манекенщицы Ирина Шейк и Белла Хадид.

«На лето выбирайте вариант стилизации с балетками, лоферами и даже шлепанцами», — посоветовал автор поста.

В то же время Рогов отметил, что указанные шорты также окажутся модными для мужчин.

В ноябре 2024 года также сообщалось, что популярный у мужчин аксессуар стал модным у женщин.

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