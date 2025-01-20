Суд заочно арестовал воевавшую на стороне ВСУ гражданку Дании

В Москве суд заочно арестовал наемницу из Дании Йоргенсен

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал гражданку Дании Аннабель Йоргенсен по делу о теракте и наемничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Йоргенсен будет отправлена под стражу на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента ее задержания в России или экстрадиции.

Женщина вместе с украинскими бойцами и другими наемниками вторглась в Курскую область, где совершала преступления против мирных жителей региона. На Украину она прибыла через Польшу. Йоргенсен прошла обучение и стала частью седьмого отдельного штурмового батальона «Арей». Датчанка уже покинула Курскую область и вернулась на родину.

Перед началом военных действий в Курской области, Йоргенсен служила в вооруженных силах Дании и находилась в Ираке. Она обвиняется по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ.