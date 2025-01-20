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16:21, 20 января 2025Мир

Трамп накажет чиновников за попытку связать с Россией дело Хантера Байдена

Трамп лишит чиновников доступа к секретной информации из-за дела Хантера Байдена
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп лишит 51 чиновника доступа к секретной информации из-за их попыток связать дело о ноутбуке Хантера Байдена с якобы «дезинформацией России». Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Избранный президент Дональд Трамп пообещал лишить допуска к секретной информации 51 сотрудника органов национальной безопасности, которые позорно утверждали, что ноутбук Хантера Байдена имел "все классические признаки российской информационной операции"», — отмечается в материале издания.

В частности, известно, что в коллективном письме 51 чиновник утверждали, что не считают реальным дело сына президента США Джо Байдена и видят в нем попытку дезинформации. При этом они не представили каких-либо доказательств, из-за чего Трамп в первый же день своего президентства накажет их ограничением доступа к информации.

Ранее уходящий президент США Байден превентивно помиловал бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Марка Милли и экс-главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, так как оба входят в «список врагов» Трампа, которым он хочет «отомстить» в свой второй срок.

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