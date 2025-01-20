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20:47, 20 января 2025Экономика

Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение

Трамп: В сфере энергетики США будет объявлен режим чрезвычайного положения
Кирилл Луцюк

Фото: Saul Loeb / Reuters

Президент США Дональд Трамп нашел способ увеличить экспорт американских энергоресурсов. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи. Его процитировало агентство НСН.

Чтобы добиться этой цели, Трамп пообещал объявить режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики. Это, по его мнению, будет стимулировать добычу энергоресурсов.

«Мы будем бурить, детка. У нас есть огромные запасы топлива, и мы будем это использовать, мы снова заполним хранилища и будем поставлять энергию по всему миру», — заявил президент США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди планов Трампа — указ, нацеленный на добычу природных ресурсов на Аляске, которая богата нефтью, газом и критически важными минералами. Ожидается отмена ограничений на деятельность в Национальном нефтяном резерве Аляски, где находится 8,7 миллиарда баррелей извлекаемой нефти.

Известно также, что Трамп уже объявил режим чрезвычайного положения на южной границе с Мексикой.

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