Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение

Трамп: В сфере энергетики США будет объявлен режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп нашел способ увеличить экспорт американских энергоресурсов. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи. Его процитировало агентство НСН.

Чтобы добиться этой цели, Трамп пообещал объявить режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики. Это, по его мнению, будет стимулировать добычу энергоресурсов.

«Мы будем бурить, детка. У нас есть огромные запасы топлива, и мы будем это использовать, мы снова заполним хранилища и будем поставлять энергию по всему миру», — заявил президент США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди планов Трампа — указ, нацеленный на добычу природных ресурсов на Аляске, которая богата нефтью, газом и критически важными минералами. Ожидается отмена ограничений на деятельность в Национальном нефтяном резерве Аляски, где находится 8,7 миллиарда баррелей извлекаемой нефти.

Известно также, что Трамп уже объявил режим чрезвычайного положения на южной границе с Мексикой.