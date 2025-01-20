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02:07, 20 января 2025Мир

Трамп поручит создать «Железный купол» для защиты США

Трамп поручит военным создать «Железный купол» для защиты США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы защитить территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США», — сказал Трамп, добавив, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.

Ранее Трамп в канун своей инаугурации пообещал сторонникам, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится «четырехлетний период упадка».

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.

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