Трамп рассказал о новом понимании военного успеха для США

Трамп: Военный успех будет измеряться войнами, которых удалось избежать

Военный успех для Соединенных Штатов отныне будет также измеряться войнами, которых удалось избежать. О новом понимании этого термина рассказал принесший присягу президента Дональд Трамп, церемонию транслирует телеканал ABC.

Республиканец заявил о намерении построить «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», однако заметил, что военный успех США отныне будет измеряться «не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать».

Американский лидер также пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был жестоким и непредсказуемым.

Кроме того, Трамп заявил о намерении стать «миротворцем и объединителем» в ходе своего второго президентского срока. По его словам, просчеты предыдущего президента Джо Байдена привели к вооруженным конфликтам по всему миру.

О планах остановить боевые действия на Украине и урегулировать кризис мирным путем Дональд Трамп неоднократно высказывался еще до начала президентской гонки. Он также говорил, что остановит хаос на Ближнем Востоке и предотвратит третью мировую войну.