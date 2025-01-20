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21:14, 20 января 2025Мир

Трамп рассказал об упадке США

CNN: Трамп заявил в ходе инаугурационной речи об упадке США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе инаугурационной речи об упадке страны, о чем свидетельствует ситуация в сфере образования и здравоохранения. Об этом сообщает телеканал CNN в текстовой трансляции.

«Все это изменится начиная с сегодняшнего дня и изменится очень быстро. Мои недавние выборы — это мандат на то, чтобы полностью и окончательно обратить вспять ужасное предательство и все эти многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, конечно же, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился», — рассказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США заберут контроль над Панамским каналом, который сейчас якобы находится у Китая. Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты в его второй срок водрузят американский флаг на Марсе, что станет первым случаем присутствия человека на Красной планете.

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