Трое туристов найдены бездыханными на курорте в Карибском море

TVP World: Трое туристов найдены бездыханными на пляже в Доминикане

Трое туристов были найдены бездыханными на пляже в Доминиканской Республике. Об этом пишет TVP World.

Уточняется, что отдыхающие популярного курорта Пунта-Кана в Карибском море плавали во время прилива и были унесены сильным течением. Спасательные службы достали из воды тела двух граждан Польши — 47-летнего Марцина Ч. и 52-летней Сильвии А., а также 67-летнего португальца, имя которого не приводится.

По данным издания, одного из попавших в течение туристов удалось спасти и доставить в больницу — им оказался гражданин России, информации о личности которого нет.

Представители гражданской обороны Доминиканы заявили, что на пляже, где произошла трагедия, были установлены красные флаги, предупреждающие об опасности. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее туристку из США, которая поехала с друзьями в дайвинг-тур в Индонезию, унесло течением, и гид не смог вытащить ее из воды на лодку. Через несколько дней местный рыбак нашел ее останки в желудке пойманной акулы.

