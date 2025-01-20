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19:39, 20 января 2025Путешествия

Трое туристов найдены бездыханными на курорте в Карибском море

TVP World: Трое туристов найдены бездыханными на пляже в Доминикане
Алина Черненко

Фото: Charles Platiau / Reuters

Трое туристов были найдены бездыханными на пляже в Доминиканской Республике. Об этом пишет TVP World.

Уточняется, что отдыхающие популярного курорта Пунта-Кана в Карибском море плавали во время прилива и были унесены сильным течением. Спасательные службы достали из воды тела двух граждан Польши — 47-летнего Марцина Ч. и 52-летней Сильвии А., а также 67-летнего португальца, имя которого не приводится.

По данным издания, одного из попавших в течение туристов удалось спасти и доставить в больницу — им оказался гражданин России, информации о личности которого нет.

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Представители гражданской обороны Доминиканы заявили, что на пляже, где произошла трагедия, были установлены красные флаги, предупреждающие об опасности. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее туристку из США, которая поехала с друзьями в дайвинг-тур в Индонезию, унесло течением, и гид не смог вытащить ее из воды на лодку. Через несколько дней местный рыбак нашел ее останки в желудке пойманной акулы.

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