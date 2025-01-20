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18:11, 20 января 2025Силовые структуры

Троих фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес фигурантов дела об убийстве Кириллова в список террористов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес троих фигурантов дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Речь идет о Батухане Точиеве, Рамазане Падиеве и Ахмаджоне Курбонове.

16 января следователи установили причастность Точиева и Падиева к теракту. Их задержали и предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 105 («Совершение террористического акта организованной группой») УК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию неизвестного куратора арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова. При этом денежные средства для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник лично ездил в хостел для передачи денег.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

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