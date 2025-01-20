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10:11, 20 января 2025Интернет и СМИ

Украинская журналистка назвала граждан страны заложниками Зеленского

Журналистка Панченко заявила, что Зеленский держит украинцев в заложниках
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Carl Cour / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко обвинила президента республики Владимира Зеленского в том, что он удерживает в заложниках граждан страны. Пост на эту тему она разместила в соцсети X.

Зеленский выложил у себя на странице пост, в котором высказался об освобождении заложников после вступления в силу прекращения огня в секторе Газа. Он назвал это событие глубоко значимым моментом.

«Вы удерживаете всех украинцев в заложниках. Может, пришло время открыть границы?» — отреагировала Панченко на слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году профессор Оттавского университета Иван Качановский заявил о риске Зеленского лишиться власти в течение года. Так он прокомментировал слова сына избранного лидера США Дональда Трампа, который ранее рассказал о тщетных просьбах Зеленского пригласить его на инаугурацию его отца.

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