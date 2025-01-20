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08:48, 20 января 2025Бывший СССР

Украинцы рассказали о страхе перемен при президентстве Трампа в США

NYT: На Украине опасаются перемен при президентстве Трампа в США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Жители Украины опасаются перемен, которые могут произойти при президентстве Дональда Трампа в США. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Администрация Трампа, по общему мнению, принесет перемены. Но многие опасаются, что эти перемены не будут хорошими, особенно если будет прекращена военная помощь», — говорится в тексте статьи.

Как отметила одна из собеседниц издания, 29-летняя художница по имени Анна, некоторые считают, что новый президентский срок Трампа станет концом для Украины. При этом она подчеркнула, что не уверена в этом, так как считает избранного президента США непостоянным человеком.

Ранее стало известно, что конфликт на Украине мог закончиться в конце 2022 года, но на его продолжении настоял госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным NYT, тогда пойти на переговоры с Москвой Киеву предлагал глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

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