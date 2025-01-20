Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:56, 20 января 2025Бывший СССР

В ДНР объяснили важность взятия Торецка под контроль российских войск

Пушилин: контроль над Дзержинском имеет важное значение для Горловки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Взятие под контроль российских военных Дзержинска (Торецка) в Донецкой народной республики имеет важное значение для Горловки, которая находится под обстрелами. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Противник продолжает обстреливать Горловку. При любой возможности наносить вред и ущерб, по гражданскому населению в первую очередь», — подчеркнул он.

Пушилин добавил, что в Дзержинске ВСУ пытаются удержать каждый метр, однако после перехода города под контроль ВС РФ у украинских войск положение резко ухудшится по мере дальнейшего продвижения российской армии.

Ранее глава ДНР рассказал о переходе под контроль Российской армии литиевых месторождений возле населенного пункта Шевченко. Он напомнил, что эти месторождения представляют большой интерес для Запада. «Но на данный момент это все находится под контролем [России]», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Одна из них лишилась пальцев

      Частный детектив назвала неочевидный признак неверности партнера

      Apple не сможет выпускать новейшие iPhone в США

      Пленный рассказал об обучении Норвегией боевиков «Азова»

      Госсекретарю США напомнили его слова о связи России и Украины

      Жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе

      Полет беспилотника над Казанью попал на видео

      Аэропорты Казани временно закрыли для прилетов и вылетов

      Финансист объяснила падение доходности самых выгодных вкладов

      Назван выступавший против завершения конфликта на Украине в 2022 году деятель из США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше