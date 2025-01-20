В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на полеты, которые действовали из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Авиагавани начали принимать и отправлять рейсы с 10:30 по московскому времени.
Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, которые следовали в Казань.
Утром 20 января план «Ковер» вводили в этих аэропортах России из-за угрозы налета украинских дронов. В это время очевидцы сообщали о взрывах над Казанью. При этом ограничения на полеты продолжают действовать в Ижевске.