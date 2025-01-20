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09:13, 20 января 2025Путешествия

Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропорту Ижевска
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Временные ограничения ввели в аэропорту Ижевска из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Мера необходима для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

Ранее план «Ковер» также ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Как сообщали очевидцы, утром 20 января в небе над Казанью было слышно несколько взрывов. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

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