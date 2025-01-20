В ЕК рассказали о безуспешных попытках фон дер Ляйен встретиться с Трампом

ЕК: Фон дер Ляйен безуспешно пытается организовать встречу с Трампом

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен безуспешно пытается организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.

«Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», — заявила Пинью.

Представитель Еврокомиссии добавила, что в настоящее время у главы ЕК и Трампа нет запланированных встреч.

10 января Пинью заявила, что фон дер Ляйен не планирует присутствовать на инаугурации Трампа, так как ее не приглашали.

Ранее глава ЕК пыталась организовать встречу с Трампом до его вступления в должность.