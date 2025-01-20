В ФТС раскрыли количество изъятого за 2024 год кокаина

ФТС: за 2024 год таможенники изъяли 2,8 т кокаина, объем партий растет

За 2024 год таможенники изъяли 2,8 тонны кокаина. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ведомстве отметили, что с 2023 года объем партий с запрещенными веществами заметно растет. В 2022 году количество кокаина, который попытались ввезти в страну, составило 88,28 килограмма, в 2023-м — 409,96 килограмма, а в 2024 году уже объемы перешли в тонны.

Всего в 2023 и 2024 годах конфисковано около 5,2 тонны наркотика общей стоимостью более 350 млрд рублей. Получается, что за 2024 год объемы перевозимого через Россию кокаина увеличились в 6,8 раза, а за три года – почти в 68 раз. Специалисты объяснили это тем, что после начала спецоперации произошли изменения маршрутов поставки. Раньше запрещенные вещества возили через порт в Одессе, а теперь через Россию.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих членов колумбийского наркокартеля Кали, возбуждено уголовное дело.