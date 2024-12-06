ФСБ задержала двоих членов колумбийского наркокартеля

Сотрудники ФСБ задержали двоих членов колумбийского картеля «Кали»

Сотрудники ФСБ задержали двоих членов колумбийского наркокартеля «Кали», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, передает ТАСС.

Уточняется, что операция по ликвидации кокаинового наркотрафика проводилась сотрудниками ФСБ и ФТС несколько лет. Силовики смогли установить поставку в Россию из Перу грузового транспортного средства в частично разобранном виде. Затем вычислили двоих иностранных граждан, прибывших в Москву для демонтажа нерабочих агрегатов. Они уже были известны как члены трансграничного наркокартеля.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении иностранцев, их заключили под стражу. Спецслужбы изъяли 570 килограммов наркотиков. Задержание также попало на видео. На кадрах видно, как таможенники осматривают контейнер, в котором лежат брикеты, обмотанные скотчем с маркировкой.

Также стало известно, что задержанные в Московской области иностранцы оказались членами враждебного колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару наркокартеля. По данным источника «Ленты.ру», картель «Кали» конкурировал с Медельинским картелем Эскобара из-за рынков сбыта США. Конкуренция закончилась войной, которая длится на протяжении всей истории существования двух организаций.