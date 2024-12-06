Задержанные ФСБ в Подмосковье иностранцы с кокаином оказались врагами Пабло Эскобара

Задержанные ФСБ в Подмосковье члены наркокартеля оказались врагами Эскобара

Задержанные ФСБ в Московской области с 570 килограммами кокаина иностранцы оказались членами враждебного известному колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару наркокартеля. Об этом в пятницу, 6 декабря, «Ленте.ру» рассказал источника в правоохранительных органах.

По данным источника Ленты, картель «Кали», представителей которого задержали российские силовики, конкурировал с Медельинским картелем Пабло Эскобара из-за рынков сбыта США. Конкуренция закончилась войной, наиболее ярко проявившейся в 80-е и 90-е годы, которая длится на протяжении всей истории существования двух организаций. Так, однажды главу «Кали» по приказу Эскобара попытались убить, когда он был на стадионе. Огонь из пулемета открыли прямо по трибуне, где находился враг наркобарона.

6 декабря в Московской области задержали членов колумбийского наркокартеля «Кали» с 570 килограммами кокаина.