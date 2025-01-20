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11:09, 20 января 2025Россия

В Госдуме заявили о необходимости пинков для нормальной работы военных

Депутат ГД Иванов: Порой для нормальной работы воинских частей необходимы пинки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Порой для нормальной работы российских военных в воинских частях необходимы пинки от депутатов и сотрудников военной прокуратуры. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, у него возникают вопросы к работе ответственных лиц в воинских частях, которые записывают павших на поле боя или пропавших без вести бойцов как дезертиров. Он добавил, что подобные действия военных негативно влияют на родственников бойцов с передовой.

«Когда перестанут "массировать" мозг истощенным от горя родственникам (...) наших героев? Когда?» — задал вопрос Иванов.

Ранее многодетный участник специальной военной операции заявил об угрозах расправы после отказа платить командованию. 40-летний россиянин дважды отправлялся на фронт, возвращаясь в часть после ранений. После первой травмы в июне 2024 года ему понадобился отпуск для оформления документов на детей. За отпуск с него якобы потребовали пять тысяч рублей за каждый день отдыха, а по возвращении в часть у него потребовали еще 150 тысяч рублей.

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