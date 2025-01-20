В ХАМАС назвали дату освобождения второй партии израильских заложников

ХАМАС сообщило, что освободит вторую партию израильских заложников 25 января

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободит вторую партию израильских заложников 25 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

В воскресенье, 19 января, вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. В рамках соглашения палестинское движение освободило трех заложниц.

Одна из них — 23-летняя танцовщица Роми Гонен, которая была похищена с музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года, вторая — 30-летний ветеринар Дорон Штайнбрехер, а третья — 28-летняя израильтянка Эмили Дамари. Пленные были переданы Международному комитету Красного Креста (МККК).

Сообщалось, что в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС освободит 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.