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23:53, 20 января 2025Мир

В ХАМАС назвали дату освобождения второй партии израильских заложников

ХАМАС сообщило, что освободит вторую партию израильских заложников 25 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободит вторую партию израильских заложников 25 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

В воскресенье, 19 января, вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. В рамках соглашения палестинское движение освободило трех заложниц.

Одна из них — 23-летняя танцовщица Роми Гонен, которая была похищена с музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года, вторая — 30-летний ветеринар Дорон Штайнбрехер, а третья — 28-летняя израильтянка Эмили Дамари. Пленные были переданы Международному комитету Красного Креста (МККК).

Сообщалось, что в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС освободит 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

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