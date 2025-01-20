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10:31, 20 января 2025Экономика

В Испании захотели запретить покупать жилье иностранцам

Bloomberg: В Испании могут запретить покупать жилье не гражданам ЕС
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jon Nazca / Reuters

В Испании могут запретить покупать жилье гражданам стран, не входящих в Евросоюз. С таким предложением выступил премьер-министр Педро Санчес на фоне острой нехватки жилья, передает Bloomberg.

«Правительство предложит запретить иностранцам не из ЕС покупку жилья в нашей стране, если они и члены их семей не проживают в Испании и, соответственно, занимаются спекуляцией», — заявил Санчес. Он отметил, что в 2023 году покупатели не из ЕС приобрели в стране 23 тысячи объектов недвижимости. При этом Испания испытывает нехватку в 200 тысяч новых домов ежегодно.

Незадолго до этого председатель уже выдвигал похожее предложение, однако тогда речь шла лишь об ограничении продажи жилья иностранцами путем ввода стопроцентного налога на такие сделки. Отмечается, что до вступления в силу любая из этих мер должна получить одобрение парламента. Санчес возглавляет правительство меньшинства и в последние месяцы его предложения несколько раз отвергали.

Ранее стало известно, что в 2024 году граждане РФ и Финляндии стали чаще продавать недвижимость в Эстонии.

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