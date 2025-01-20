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12:40, 20 января 2025Россия

В Казани начали ликвидировать последствия атаки беспилотников

Экстренные службы начали ликвидировать последствия атаки БПЛА в Казани
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Экстренные службы начали ликвидировать последствия атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика Татарстан».

«Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий атаки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона Рустам Минниханов после первых сообщений об атаке прибыл на место. На данный момент он оперативно получает всю необходимую информацию.

Минобороны России сообщило, что всего над Татарстаном было сбито три беспилотника. По данным Mash, одной из целей Вооруженных сил Украины был вертолетный завод. В его сторону были запущены реплики турецкого Bayraktar — беспилотники «Лютый».

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